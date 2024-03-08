Avcılar’da iki metrobüs birbirine girdi: Yaralılar var...

08 Mart 2024 13:59 - Güncelleme : 08 Mart 2024 14:27

Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana gelen kazada, yolcu indirmek üzere durağa yanaşan metrobüse aynı yönden gelen metrobüs arkadan çarptı.

5 YOLCU YARALANDI

Kazada metrobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Güvenlik görevlisinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası durakta bulunan iki metrobüs ileriye alındı. Yapılan çalışmalar nedeniyle metrobüs seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonrası kazaya karışan metrobüslerin vinç yardımıyla çekilmesi ile seferler normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.