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08 Mart 2024 13:59 - Güncelleme : 08 Mart 2024 14:27

Avcılar’da iki metrobüs birbirine girdi: Yaralılar var...

Avcılar’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında yolcu indiren metrobüse aynı yönde giden metrobüs arkadan çarptı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul, Metrobüs, Kaza

Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana gelen kazada, yolcu indirmek üzere durağa yanaşan metrobüse aynı yönden gelen metrobüs arkadan çarptı.

5 YOLCU YARALANDI

Kazada metrobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Güvenlik görevlisinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Avcılar’da iki metrobüs birbirine girdi: Yaralılar var... - 1. Resim

Kaza sonrası durakta bulunan iki metrobüs ileriye alındı. Yapılan çalışmalar nedeniyle metrobüs seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonrası kazaya karışan metrobüslerin vinç yardımıyla çekilmesi ile seferler normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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