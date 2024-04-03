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03 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:20

Ayakkabısını çıkarınca ekipler bile şaşkına döndü

Kars'ta yakalanan kaçakçıların ayakkabılarından servet çıktı. 2,5 milyon lira değerindeki altınları saklama yöntemleri görenleri şaşırttı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kars polisi yaptığı operasyon sonucu 3 şahsın altın kaçakçılığı yaptığını belirledi. Yapılan operasyon sonucu piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram altın şahısların ayakkabıları içinde bulundu. Şahısların ikisinin Ermeni uyruklu olduğu öğrenildi.Ayakkabısını çıkarınca ekipler bile şaşkına döndü - 1. Resim

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM), kent merkezinde kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 3 şahıstan (2 şahıs Ermenistan uyruklu) ülkemize yasa dışı yollarla sokulan; 7 parça halinde toplam 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirilerek şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır” denildi.Ayakkabısını çıkarınca ekipler bile şaşkına döndü - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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