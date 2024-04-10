Ayasofya Camii'nde binlerce kişi bayram namazı kıldı

10 Nisan 2024 09:23 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 09:31

11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da bayram hareketliliği yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş bayram namazı için de sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya’yı Kebir Camii'ne akın etti.

Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar avluda bayram namazını eda etti.