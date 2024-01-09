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    • 09 Ocak 2024 13:21 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:22

    Aydın'da feci kaza! Otomobil viyadük temeline uçtu: 3 ölü

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Aydın'da yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat halindeki viyadük ayak temeline uçan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

    Aydın&#039;da feci kaza! Otomobil viyadük temeline uçtu: 3 ölü
    Kaza

    Aydın Bozdoğan-Yenipazar karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Yenipazar'dan Bozdoğan'a doğru seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

    10 METRE YÜKSEKLİKTEN VİYADÜK TEMELİNE UÇTU

    Aydın-Denizli otoyol inşaat alanı çalışmasının yapıldığı alanda bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat halindeki viyadük köprüsü ayak temeline uçan otomobil çamura saplandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. 

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan İbrahim Yaşar, Sedat Pehlivan ve İsmail Büyükgümüş'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahısların cansız bedenleri bulundukları yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Haberler>Gündem>Aydın'da feci kaza! Otomobil viyadük temeline uçtu: 3 ölü
    kaza
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