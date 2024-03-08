Aydın'da feci kaza! Trenin altında kalan kişi hayatını kaybetti 

08 Mart 2024 02:32 - Güncelleme : 08 Mart 2024 02:34

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Denizli'den İzmir yönüne seyreden bir yolcu treni, Hürriyet Mahallesi Yalkıdere Köprüsü yakınlarında kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi.

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine acil sağlık hizmetleri, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ!

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk değerlendirme neticesinde, talihsiz şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayla alakalı olarak soruşturma işlemleri başlatıldı. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.