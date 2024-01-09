Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 09 Ocak 2024 22:44 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 23:11

    Aydın'da lüks rezidansta cinayet: 2 ölü, 1 yaralı!

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Aydın’da lüks rezidansta birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs, araya girmek isteyen kişiyi de vurduktan sonra kendi hayatına son verdi.

    Aydın, Cinayet

    Aydın'ın Efeler ilçesinde lüks bir rezidansın otoparkında birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs aynı silahla kendi hayatına son verdi. Olay, Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1837. Sokak'ta bulunan lüks bir rezidansta saat akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Aksakdemir birlikte yaşadığı eczacı Şule Tokel ile lüks rezidansın otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içerisinde tartışmaya başladı.

    BELİNDEKİ TABANCAYLA VURDU

    Tartışma sırasında otoparkta bulunan M.K. bağrışmaları duyup ikilinin yanına geldi. Aksakdemir tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp belindeki tabancayı çıkartarak Tokel'e ateş etti. Tartışmayı ayırmaya çalışan M.K. da kurşunların hedefi oldu. Aksakdemir daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

    Aydın'da lüks rezidansta cinayet: 2 ölü, 1 yaralı!

    2 ÖLÜ, 1 YARALI!

    Silah sesini duyan site görevlileri ve komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aksakdemir ve Tokel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, A.K. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Hastanede tedavi altına alınan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aksakdemir ve Tokel'in cansız bedenleri cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Haberler>Gündem>Aydın'da lüks rezidansta cinayet: 2 ölü, 1 yaralı!
    aydıncinayet
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...