Babasından kaçtı, polisten kaçamadı! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ölümü hiçe saydı
Bursa'da babasından habersiz aldığı araçla gezen ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı. Ölümü hiçe sayarak hızla kaçan sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 01.00 sıralarında devriye gezen ekipler, şüphelendikleri otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin "dur" ihtarın uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Araçtaki 2 arkadaşını yol kenarında bırakan sürücü hızla kaçmaya devam etti.
Polis ekipleri, kaçan sürücünün peşine düştüler. Hızla ara sokaklarda seyreden sürücü, ölümü hiçe saydı. 30 dakika süren kovalamaca Yeni Mahalle Esenler Caddesi'nde aracın önü kesilerek son buldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 15 yaşındaki sürücü Mevlüt M., polis ekiplerince yakalandı.
BABASINDAN HABERSİZ ALMIŞ
Yakalanan sürücü, ehliyetinin olmadığını ve babasından habersiz aracı alıp gezmeye çıktığını söyledi.
Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.