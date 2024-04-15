Babasını döve döve hastanelik eden kişi dehşet saçtı! Yoldan geçen motosikletliyi boğmaya çalıştı

15 Nisan 2024 12:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:10

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde S.D. isimli genç adeta dehşet saçtı. Babasını sokak ortasında öldüresiye döven adam, yoldan geçen motosikletlinin de boynunu sıkıp öldürmeye çalıştı.

henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 70 yaşlarındaki babası H.D.’ye saldırdı. Vatandaşların yardımıyla motosiklet sürücüsü S.D’nin ellerinden kurtarıldı.

BABANIN DURUMU AĞIR

S.D., olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada olay yerine hızlı bir şekilde gelen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Bilinçsiz bir şekilde konuşmalarda bulunan ve ağır yaraladığı babasını tanımadığını belirten S.D., gözaltına alındı. Oğlu tarafından dövülerek ağır yaralanan H.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.D’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.