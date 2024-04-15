Babasıyla tartıştı kardeşini bıçakla rehin aldı!

15 Nisan 2024 10:05 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:28

Bursa Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde oturan E.G. isimli kişi kardeşini sokak ortasında bıçakla rehin alarak polis ekiplerine dakikalarca dil döktürdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde saldırganı dakikalarca ikna etmek için uğraştı. Babasıyla konuşmak isteyen gencin isteğini kırmayan ekipler, saldırganı sakinleştirmek için bir süre bekledi.

Babanın olay yerine gelmesiyle kardeşini bırak ağabey, polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.