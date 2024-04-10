Bahar ayında 6 metrelik karla mücadele!

10 Nisan 2024 11:17 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:25

Türkiye'nin dört bir yanında bahar havası hakimken ülkenin doğusu kışla mücadele etmeye devam ediyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı hayatını felç etti.

Dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan Nemrut Kraterinin karla kaplı yolunun açılması için Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yol açma çalışması başlatılmıştı.

KAR KALINLIĞI 6 METREYİ BULDU

Özel idare ve karayolları ekipleri tarafından yaklaşık 3 gündür devam eden yol açma çalışmasında yolun büyük bir bölümü açıldı. Nisan ayında olmasına rağmen metrelerce karda hummalı bir mücadele yürüten ekipler, iş makineleri ile yolu açıp zirveye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Ekiplerin yer yer 5 - 6 metre karla mücadele ettiği çalışmanın ilk etabında yolun zirveye kadar olan kısmının açılması hedefleniyor.

Devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere ilgili kurum amirleriyle birlikte zirveye çıkan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ekiplerden çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Zirveye kadar olan etabın açılması için başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Nemrut'un ziyaretçileriyle bulunacağını kaydeden Kaymakam Demir, "Zirvesinde ilçemizin önemli turizm destinasyonlarından olan Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderamızın karla kaplı yolunu açma çalışmalarımız başladı. İlk etapta zirveye kadar ki yolu açılacak olan Nemrut, kısa sürede ziyaretçileri ile buluşacak" diye konuştu.

Öte yandan, zirveden dronla görüntülenen dünyanın ikinci büyük krateri doğal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.