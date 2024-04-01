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01 Nisan 2024 07:22 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 07:23

Bahar kendini gösterdi! Sıcaklıklar artışa geçiyor: İşte il il hava durumu... 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Nisan için hava tahminini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de herhangi bir yağış öngörülmüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşarak yüksek seyredeceği bekleniyor. İşte şehir şehir hava durumu...  

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Bahar kendini gösterdi! Sıcaklıklar artışa geçiyor: İşte il il hava durumu... 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilene göre, Türkiye genelinde herhangi bir yağış öngörülmüyor.

Ülkenin tamamında gökyüzü genellikle az bulutlu ve açık olacak, fakat öğlen sonrasında İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında parçalı bulutlu olacak. 

Marmara'nın iç kesimleri ile Batı Karadeniz bölgesinde sabah ve gece saatlerinde sis oluşması bekleniyor. 

Ayrıca, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı yaşanabileceği ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski bulunduğu öngörülüyor. 

Bahar kendini gösterdi! Sıcaklıklar artışa geçiyor: İşte il il hava durumu...  - 1. Resim

İŞTE BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 

Bahar kendini gösterdi! Sıcaklıklar artışa geçiyor: İşte il il hava durumu...  - 2. Resim

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu 

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

SİNOP °C, 19°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu 

Bahar kendini gösterdi! Sıcaklıklar artışa geçiyor: İşte il il hava durumu...  - 3. Resim

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu 

Bahar kendini gösterdi! Sıcaklıklar artışa geçiyor: İşte il il hava durumu...  - 4. Resim

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu

KARS °C, 17°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C
Az bulutlu 

Bahar kendini gösterdi! Sıcaklıklar artışa geçiyor: İşte il il hava durumu...  - 5. Resim

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

 

Kaynak: TGRT Haber
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