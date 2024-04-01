Bahar kendini gösterdi! Sıcaklıklar artışa geçiyor: İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Nisan için hava tahminini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de herhangi bir yağış öngörülmüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşarak yüksek seyredeceği bekleniyor. İşte şehir şehir hava durumu...
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilene göre, Türkiye genelinde herhangi bir yağış öngörülmüyor.
Ülkenin tamamında gökyüzü genellikle az bulutlu ve açık olacak, fakat öğlen sonrasında İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında parçalı bulutlu olacak.
Marmara'nın iç kesimleri ile Batı Karadeniz bölgesinde sabah ve gece saatlerinde sis oluşması bekleniyor.
Ayrıca, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı yaşanabileceği ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski bulunduğu öngörülüyor.
İŞTE BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
SİNOP °C, 19°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu
KARS °C, 17°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık