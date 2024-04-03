Baharın müjdeleyicisi leylekleri Hatay'da göç yolunda vurdular

03 Nisan 2024 13:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:38

Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Türkiye'ye giriş noktası olan Hatay’da binlercesi görülmeye başlanmıştı. Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluştururken, Samandağ ilçesinde istenmeyen bir manzarayla karşılaşıldı. Kuş cenneti olarak bilinen Milleyha Sulak Alanı’na yakın bir noktada 2 leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

"2 LEYLEĞİN HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK ETTİK"

Kuş Gözlemcisi Alican Gümüş, bölgeden silah seslerinin zaman zaman geldiğine değinerek, “Bugün Milleyha Sulak Alanı’nda kuş gözlemi yaparken 2 tane leyleğin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördük. Kuşun yanına gittiğimiz zaman kuşun av tüfeğiyle vurulmuş olduğunu fark ettik. Daha önce oradan silah sesleri geliyordu, daha önce birkaç kez uyarılarımız olmuştu. Sürekli ses geldiğini söylüyorduk. Şu an bir av yasağı var, yasak olmasa da bu hayvanlara zarar verilmemesi gerekmektedir” dedi.