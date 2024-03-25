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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 06:20 - Güncelleme : 25 Mart 2024 06:21

Bahçelievler'de yangın: 2 kişi hastanelik oldu

Bahçelievler'de müstakil bir evde henüz sebebi bilinmeyen bir sebebten yanfın çıktı. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında gece saatlerinde yangın çıktı. Sebebi henüz anlaşılamayan yangına itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti.

Evde bulunan iki kişi, dumanın etkisiyle baygın halde apartmandan çıkarılarak ambulansla hastanelere götürüldü.

Bahçelievler'de yangın: 2 yaralı - 1. Resim

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre yangın, gece yarısı 02.30 civarında Şair Orhan Veli Sokak ile Naci Kasım Sokak'ın kesiştiği noktada yer alan beş katlı binada meydana geldi. 

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları esansında, polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı.

Yangın, ekiplerin çabasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken  polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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