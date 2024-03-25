Bahçelievler'de yangın: 2 kişi hastanelik oldu

25 Mart 2024 06:20 - Güncelleme : 25 Mart 2024 06:21

Diyarbakır'da iş yerinde yangın: 3 kişi hastanelik oldu

Diyarbakır'da iş yerinde yangın: 3 kişi hastanelik oldu

'Korku Evi' bu sefer yangınla korkuttu!

'Korku Evi' bu sefer yangınla korkuttu!

Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında gece saatlerinde yangın çıktı. Sebebi henüz anlaşılamayan yangına itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti.

Evde bulunan iki kişi, dumanın etkisiyle baygın halde apartmandan çıkarılarak ambulansla hastanelere götürüldü.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre yangın, gece yarısı 02.30 civarında Şair Orhan Veli Sokak ile Naci Kasım Sokak'ın kesiştiği noktada yer alan beş katlı binada meydana geldi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları esansında, polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı.

Yangın, ekiplerin çabasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.