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06 Nisan 2024 10:15 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:33

Bayramda hava nasıl olacak? Bakan açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu açıkladı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayramda hava nasıl olacak? Bakan açıkladı!

Ramazan bayramını da kapsayan 9 günlük tatil bugün itibariyle başladı.

Bayramda ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini bildiren Bakan Özhaseki, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşları; araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.

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"MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA VE YER YER ALTINDA SEYREDECEK"

Hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirten Bakan Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir" ifadesini kullandı.

BAKAN UYARDI

Bakan Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları da uyararak, araçlarını dikkatli kullanmalarını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Bakan Özhaseki, “Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

Bakan açıkladı! Bayram'da hava nasıl olacak? - 2. Resim

BAYRAMDA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, Bayramın 1. günü Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin; bayramın 2. günü iç Ege’nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR PARÇALI BULUTLU

Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek. Ankara, İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu

Bayramda hava durumu tahmini üç büyük ilde ise şöyle:

Ankara: Genellikle parçalı bulutlu, Cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.
İstanbul: Genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.
İzmir: Genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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