Bakan Ali Yerlikaya paylaştı: İşte Beşiktaş'taki gece kulübü yangınının başlama anı

03 Nisan 2024 19:12 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:24

Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan Masquerade isimli gece kulübündeki yangının başlamasına sebep olan alevlenme anının görüntülerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Yangının ilk çıkış görüntüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı;

yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.

Yangın, öğlen saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.