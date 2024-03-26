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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 08:15 - Güncelleme : 26 Mart 2024 08:26

Bakan duyurdu: Bir organize suç örgütü daha çökertildi

Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda elebaşın da dahil 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.  Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
  • Nitelikli yağma,
  • Mala zarar verme,
  • Kasten yaralama,
  • Tehdit,
  • Tefecilik,
  • İhaleye fesat karıştırma,
  • Resmi belgede sahtecilik,
  • Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
  • 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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