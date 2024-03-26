26 Mart 2024 08:15 - Güncelleme : 26 Mart 2024 08:26
Bakan duyurdu: Bir organize suç örgütü daha çökertildi
Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda elebaşın da dahil 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;
Elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
- Nitelikli yağma,
- Mala zarar verme,
- Kasten yaralama,
- Tehdit,
- Tefecilik,
- İhaleye fesat karıştırma,
- Resmi belgede sahtecilik,
- Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Kaynak: TGRT Haber