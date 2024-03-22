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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 08:01 - Güncelleme : 22 Mart 2024 08:06

Bakan duyurdu! Bir suç örgütü daha çökertildi!

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin (cezaevinde) yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 40 şüphelenin yakalandığını duyurdu.

Kaynak: TGRT Haber
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