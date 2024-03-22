22 Mart 2024 08:01 - Güncelleme : 22 Mart 2024 08:06
Bakan duyurdu! Bir suç örgütü daha çökertildi!
İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin (cezaevinde) yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 40 şüphelenin yakalandığını duyurdu.
Kaynak: TGRT Haber