Bakan Göktaş'tan 'Kayıp depremzede çocuklar' iddiasına cevap

11 Ocak 2024 14:34 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:09

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, kayıp depremzede çocuklar iddiasına cevap verdi.

Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili olarak ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini söyledi. "Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Bakan Göktaş, “Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum.” dedi.

Bakan Göktaş, “Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı.” ifadesini kullandı.