Son dakika! Bakan Tunç'tan CHP'de para sayma görüntülerine ilişkin açıklama

19 Mart 2024 12:10 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:29

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Tepkilere de neden olan görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu görüntülere ve yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir milletvekilinin tanık olarak ifadesinin alınacağını açıklayan Bakan Tunç, "Gelip ifade vermesi lazım. Vermezse o zaman demek ki karanlık bir nokta var ki açıklamıyor" ifadelerini kullandı.

"NEREDEN GELDİ BU PARALAR?"

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

"Nereden geldi bu paralar diye savcılık sormaya başladı. Her birini tek tek ifadeye çağırdı. Tabii orada paraları sayan İBB Spor Kulübü'nün Başkanı, meclis üyesi aynı zamanda Beylikdüzü'nden meclis üyesi. Basından öğrendiğim kadarıyla nerden aldığını söyledi. 3 çanta olunca, tek başına götüremeyeceğini, güvenlik açısından Tuncay Yılmaz’ı da çağırdığını, onunla beraber ondan yardım istediğini söyledi. Bu paraların kaynağı nedir? Nereden geldi? Partiye bağışla… Belgeleri nerede? Bankadan mı?

"İFADE VERMEZSE DEMEK Kİ KARALIK BİR NOKTA VAR"

Milletvekilinin tanık olarak ifadesi alınacak. Davetiye çıkarıldı. Gelip ifade vermesi lazım. Vermezse o zaman demek ki karanlık bir nokta var ki açıklamıyor. Kamuoyunda şimdi milletvekilinin zorla getirilmesi söz konusu olmaz. Ama gelip kaynağı söylememesi önümüzde seçim var yani. Tanık olarak milletvekili beyanda bulunabilir, ifadesine başvurulabilir. Varsa bir suç unsuru, bunu çıkaracak olan Cumhuriyet Savcılığıdır ve soruşturma da başlamıştır. Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Sosyal medyada adalet nerede diye yazmaya başladılar. Savcılık niye el koymuyor dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, Savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz.

"İFADELERİN ALINMASINI BEKLEYECEĞİZ"

O görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınıyor. İfadeleri biz de bilmeyiz. Savcılık ifadeden yola çıkarak başka ifadeye ihtiyaç duyuluyor. O da çağırılıyor. Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı nereden alındığına bağlı. Aldığı yere göre değişir. Siyasi Partiler Kanunu’nda bağışın kuralları var, belli bir miktarı var. İfadelerin alınmasını bekleyeceğiz. O ifadeler sonrasında ne tür bağlantılar çıkar, onu hep beraber göreceğiz"