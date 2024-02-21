21 Şubat 2024 01:14 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 02:14
Bakan Tunç'tan Eros açıklaması: Dava yeniden görülecek
İstanbul'da vahşice öldürülen 'Eros' isimli kediyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dava mahkemesince yeniden görülecektir" dedi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya X hesabından İstanbul Başakşehir’de öldürülen 'Eros' isimli kediyle ilgili açıklama yaptı.
"HER CANLININ YAŞAM HAKKI KUTSALDIR"
Bakan Tunç, şunları belirtti:
"İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir.
Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı