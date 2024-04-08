Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 12 kişi hayatını kaybetti, 1966 yaralı

08 Nisan 2024 10:20 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:49

Seçim bitti, kavgası bitmedi! Taşlı, sopalı başkanlık kavgası: Çok sayıda yaralı var

Seçim bitti, kavgası bitmedi! Taşlı, sopalı başkanlık kavgası: Çok sayıda yaralı var

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde, yurt genelinde meydana gelen toplam 572 trafik kazasında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 966 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı acı bilançoya dair detaylar;

Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan 2024 Pazar tarihinde 24 saatlik sürede:

572 trafik kazası meydana geldi.

408.496 araç denetlendi.

19.488 araca hız ve radar işlemi,

33.145 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde ( Cumartesi ve Pazar) maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 1966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

BAKAN YERLİKAYA UYARDI

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım,

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.