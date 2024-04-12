Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bakan Yerlikaya bayram tatilinin 6 günlük acı tablosunu duyurdu
12 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 11:09

Bakan Yerlikaya bayram tatilinin 6 günlük acı tablosunu duyurdu

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yaşanan trafik kazası ve hayatını kaybedenlerle ilgili acı tabloyu Bakan Yerlikaya duyurdu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bayram tatilinin ilk 6 gününde trafik kazalarında 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3706 trafik kazası meydana geldi.  6 bin 184 vatandaşımız yaralandı." dedi.

Yerlikaya dönüş trafiği ile ilgili de uyarılarını sürdürdü: "Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiliz ekonomisi yazdan beri ilk kez büyüdüFransa'ya resti çekmişti! Nijer, kapısını Rusya'ya açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...