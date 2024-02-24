Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 organize suç örgütü çökertildi

24 Şubat 2024 08:20 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 08:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında;

Elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü,

Elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve

Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi



Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin;

Resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri,

Sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri,

Şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri,

Silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve

Şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;