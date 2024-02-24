Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 organize suç örgütü çökertildi
Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;
Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında;
Elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü,
Elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve
Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi
Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin;
- Resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri,
- Sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri,
- Şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri,
- Silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve
- Şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu;
- 15 adet ruhsatsız tabanca,
- 2 adet otomatik tüfek ve
- 1 adet suikast kalem tabanca ile
- Çok sayıda çelik yeleğe el konuldu.