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24 Şubat 2024 08:20 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 08:34

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 organize suç örgütü çökertildi

Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında  3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında;
Elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü,
Elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve
Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi
 
Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin;

  • Resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri,
  • Sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri,
  • Şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri,
  • Silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve
  • Şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;

  • 15 adet ruhsatsız tabanca, 
  • 2 adet otomatik tüfek ve  
  • 1 adet suikast kalem tabanca ile 
  • Çok sayıda çelik yeleğe el konuldu.

Kaynak: TGRT Haber
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