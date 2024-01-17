Bakan Yerlikaya duyurdu: Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz

17 Ocak 2024 08:29 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 08:43

İçişleri Bakanı Yerlikaya Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla 'Kahramanlar-44' operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; 7 ilde mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 barınma alanı imha edilerek çok sayıda el bombası, kara mayını, eyp düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi.

Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde;

Roketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği,

Dürbünlü makinalı tüfek

Tabanca,

Anti-personel kara mayını,

Gece görüş cihazı,

El bombası

Havan mühimmatı,

Çok sayıda mühimmat,

Dürbün,

Telsiz,

El Yapımı Patlayıcı ve Bombalı Tuzakla eylem yapmak için