Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>İstanbul'daki kilise saldırısının failleriyle bağlantılı kişilere operasyon: 48 kişi yakalandı
06 Nisan 2024 07:58 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 08:06

İstanbul'daki kilise saldırısının failleriyle bağlantılı kişilere operasyon: 48 kişi yakalandı

İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-21” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-21” operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde;

İSTANBUL:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı.

ANKARA:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Nisan 2024 altın fiyatları...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...