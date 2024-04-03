İçişleri Bakanlığı'ndan personel alımı duyurusu: 1608 sözleşmeli personel alınacak

03 Nisan 2024 14:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:57

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Konuya ilişkin detayları sosyal medya hesabından açıklayan Yerlikaya paylaşımında, “İçişleri Bakanlığımız merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına bin 512 olmak üzere toplam bin 608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar, KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

SINAV TARİHLERİ VE YERLERİ

Sınavlar, 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 çağrı karşılama personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü'nden mezun olanlar arasından alınacaktır. Sınav ilanı Resmi Gazete ile Bakanlığımız ve Valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır” ifadelerini kullandı.