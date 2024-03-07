Bakan Yerlikaya duyurdu! Süleler Çetesi çökertildi
Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda Süleler olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Çıkar amaçlı suç örgütü kurma,
- Kasten adam öldürme,
- Çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama,
- Uyuşturucu madde ticareti,
- Nitelikli dolandırıcılık,
- Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- 5 adet ruhsatsız tabanca,
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
- Çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu.