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07 Mart 2024 08:04 - Güncelleme : 07 Mart 2024 08:13

Bakan Yerlikaya duyurdu! Süleler Çetesi çökertildi

Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda Süleler olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. 

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, 
  • Kasten adam öldürme,
  • Çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama,
  • Uyuşturucu madde ticareti,
  • Nitelikli dolandırıcılık,
  • Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

  • 5 adet ruhsatsız tabanca,
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
  • Çok sayıda fişek ve balistik yeleğe  el konuldu.

 

Kaynak: TGRT Haber
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