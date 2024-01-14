Tgrt Haber
14 Ocak 2024 08:50 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 09:22

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: 'Kahramanlar-42' operasyonuna 518 personel katılıyor

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanlar-42' operasyonlarının görüntülerini paylaştı, terörle mücadele mesajı verdi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER
İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 TİM 518 Jandarma Personeliyle başlatılan ‘Kahramanlarlar-42’ Operasyonlarının devam ettiğini bildirdi.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 TİM 518 Jandarma  Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor.
 
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle...

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1746400527733170578

Haberler>Gündem>Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: 'Kahramanlar-42' operasyonuna 518 personel katılıyor
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