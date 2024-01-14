Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: 'Kahramanlar-42' operasyonuna 518 personel katılıyor

14 Ocak 2024 08:50 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 09:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 TİM 518 Jandarma Personeliyle başlatılan ‘Kahramanlarlar-42’ Operasyonlarının devam ettiğini bildirdi.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 TİM 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle...

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1746400527733170578