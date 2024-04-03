03 Nisan 2024 01:26 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 01:27
Bakan Yerlikaya paylaştı: İzinsiz gösteri yapan 89 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Yerlikaya, izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren;
📌Van'da 26
📌Hakkari Yüksekova'da 29
📌Hakkari Merkez'de 9
📌Siirt'te 4
📌Batman'da 5
📌Şırnak'ta 10 ve
📌İzmir'de 6 olmak üzere
toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor.
Kaynak: TGRT Haber