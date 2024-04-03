Bakan Yerlikaya paylaştı: İzinsiz gösteri yapan 89 kişi gözaltında

03 Nisan 2024 01:26 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 01:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren;

📌Van'da 26

📌Hakkari Yüksekova'da 29

📌Hakkari Merkez'de 9

📌Siirt'te 4

📌Batman'da 5

📌Şırnak'ta 10 ve

📌İzmir'de 6 olmak üzere

toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor.