Bakan Yerlikaya Ramazan Bayramı tatilinin 5 günlük acı haberini paylaştı

11 Nisan 2024 10:16 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:27

Cezaevinde olan Dilan ile Engin Polat çiftinden bayram mesajı!

Cezaevinde olan Dilan ile Engin Polat çiftinden bayram mesajı!

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde gerçekleşen kazalara ilişkin İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız yaralandı." dedi.

Yerlikaya sözlerinin devamında bayram tatilinde yollarda olan vatandaşları böyle uyardı: "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım."

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde, bin 838 trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybettiği, 2 bin 912 kişi ise yaralandığı açıklanmıştı.