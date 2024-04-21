Bakan Yumaklı açıkladı! Ormanları yapay zeka tarıyor...

21 Nisan 2024 11:26 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:31

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ormanları yapay zekanın yardımıyla oluşturulan akıllı kulelerle yangınlardan koruyacaklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zekayla çalışan akıllı kulelerimiz var ve bunu geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu akıllı kulelerimiz 7 gün 24 saat bulundukları sahayı tarıyor ve herhangi bir şekilde sensörlerine takılan ısı farklılıklarını hemen merkeze bildirerek, buradaki arkadaşlarımızın aksiyon almasını sağlıyor. Bunun yanı sıra Karar Destek Sistemimiz yapay zekayla yönetiliyor"