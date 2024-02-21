Bakanlar Erzincan'daki maden sahasında son durumu açıkladı: Arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

21 Şubat 2024 12:22 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 12:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

İlk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bölgede heyelan riskinin devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde ölçümlerin de devam ettiğini bildirdi. Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"HEYELAN BÖLGESİNDE RİSK DEVAM EDİYOR"

"Kuzey sularının buraya karışmaması için yoğun bir çalışmaya devam ettik. Arama faaliyetleriyle alakalı 2 gün önce devam eden heyelanla ilgili süreç durmuştu. Ama heyelan olan alanda toprağın taşınma faaliyeti devam ediyor.

Ailelerin büyük bir çoğunluğu burada yaşayan, bilen insanlar. Onlarla birlikte süreci yürütüyoruz. Onların yanında olduğumuzu sizlerin aracılığıyla bir kez daha belirtmek istiyorum.

Olayın oluş nedeniyle alakalı soruşturmalarımız devam ediyor. Bu konun neden meydana geldiğinin kök sebeplerini araştırıyoruz. Şu anda 6'sı tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere adli işlemler devam ediyor. Bu sayı artabilir. Buradaki çalışanlara adli organlar gerekli çalışmaları yapacaklardır."

BAKAN YERLİKAYA: ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da maden sahasındaki göçükle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu büyük bir kaza. Yığın alandan her iki tarafa büyük toprak kayması oldu. Her iki tarafta da aradığımız canlarımız var. Radar sistemiyle takip ediyoruz. Bilim insanlardan oluşan kurulumuzla istişare ediyoruz. Gelinen nokta şu; 3 gün önce Mangan sahasındaki alanda arama çalışmalarına ara verilmişti. 2 gündür de Sabırlı bölgesindeki çalışmalara ara vermiştik. AFAD olarak önce arama yapan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliyoruz. Tehlike hala aktif.

Mangan açık ocağındaki arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Yukarıdaki yığın liç alanındaki durum stabil hale gelene kadar çalışmalara ara veriyoruz. Yukarıdaki yığın liç alanının tahliye planları var. Onların planları doğrultusunda bu aktarma hangi takvim boyunca devam ederse edecek. Bize güvenle arama çalışmaları yapabilirsiniz denilirse yeniden başlayacağız."

BAKAN ÖZHASEKİ: TEHLİKELİ BİR ATIĞA RASTLANMADI

Daha sonra söz alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki şu açıklamalarda bulundu:

Bizim bakanlığımızı ilgilendiren tarafıyla arkadaşlarımız geldiğinde ilk yaptığı iş heyelan alanında biriken toprağın nehirle buluşmasını kesmekti. Sonra bu toprağın güvenli alana nakli için tespitler yapıldı. Bir taraftan da bu toprağın insan ve çevre sağlığına zararları var mı? sorusuna cevap için arkadaşlarımız her gün 9 tane buradan numune alıp laboratuvarlarda inceledi. Şu ana kadar tehlikeli bir atığa rastlanmadı.

Çok şükür burada tehlikenin oluşmaması için önemliydi. Burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her gün topraktan numune alacağız, havadaki çalışmaları sürdüreceğiz.

GELEMEME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Bir ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Burada hadisenin olduğu gün de 2 saatlik bir operasyon geçirdim. Olayın ilk olduğu andan itibaren narkozun etkisinden kurtulduğum andan sonra olayları anbean takip ettim. Gelememe nedenim sağlık sebepleri, özür dilemem gerekirse tüm kamuoyundan özür dilerim.

"YÜZEY SULARININ BARAJA AKMASI ÖNLENDİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayın ardından Devlet Su İşleri ekiplerinin bölgede acil eylem planı oluşturduğunu söyleyip, "Öncelikle yüzey sularının baraja akamaması için set oluşturuldu. Bunu 10 metreye ulaştıracağız. Bunun daha da önünde gelecek olan yağışları da depolama amacıyla 30 metre yüksekliğinde adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Yüzey sularından baraja akan su söz konusu değil. Herhangi bir tehlike yok.

Gelecek olan temiz suların da maden sahasına girmemesi için baypas sistemi planlanıyor.

"İHMAL VE KUSURU OLAN HESABINI VERECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bütün iş yerlerinde ve üretim sahalarında bizim için en önemli konulardan biri çalışanların sağlığı ve güvenliği. Bu konuda taviz vermiyoruz. Olayın gerçekleşmesinde ortaya çıkan kök nedenlerin bulunması noktasında da çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili idari hukuk ve süreç devam ediyor. En son noktada ihmal ve kusuru kim varsa hukuk önünde gerekli hesabı verecektir" açıklamasında bulundu.