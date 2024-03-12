Bakırköy'de 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı

12 Mart 2024 16:45 - Güncelleme : 12 Mart 2024 17:06

İstanbul'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan korkunç kazada tır sürücüsü hakkında karar çıktı.

BİR AİLE YOK OLDU

Bakırköy'de dün akşam saatlerinde bir tır, alçak olan köprüye çarptı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrildi. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

FACİADA KAHREDEN DETAY

Kazada ölen 4 kişilik ailenin iftar yemeğine gittiği ortaya çıkmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin olduğu öğrenildi. Ailenin Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.

KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan önce tırın kamera açısından geçtikten hemen sonrada köprüye çarptıktan sonra sürücüsünün araç içerisinden çıktığı görülüyor.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F., adliyeye sevk edildi. Şoförün emniyetteki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan tır sürücüsü, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

2019'DA DA AYNI KÖPRÜYE ÇARPMIŞ

Üst geçide çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde aynı köprüye çarptığı ortaya çıktı. Florya istikametine seyir halinde olan Osman Fırat idaresindeki 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü tır, Yeşilyurt Köprüsü'nün altından geçerken sıkışarak yan yatmıştı. Tır sürücüsü hafif şekilde yaralanmıştı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ise tır sürücüsünün Mehmet Fettahoğlu olduğu öğrenildi.