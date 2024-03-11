Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

11 Mart 2024 20:15 - Güncelleme : 11 Mart 2024 20:49

Bakırköy’de köprüye çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, tır şoförü gözaltına alındı.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan tır, alçak olan köprüye çarptı.

EKİPLER ANINDA SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, tır şoförü olay yerinde gözaltına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.