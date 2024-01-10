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    • 10 Ocak 2024 10:47 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:51

    Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç hasar gördü

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Bakırköy'de, kontrolden çıkan lüks aracın park ve hareket halindeki araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, cip sürücüsü ise gözaltına alındı.

    Bakırköy&#039;de zincirleme kaza: 5 araç hasar gördü
    Kaza

    Bakırköy Ataköy Rauf Orbay Caddesi yan yolda Zeytinburnu istikametinde meydana gelen kazada seyir halinde olan Gökhan Koçyiğit idaresindeki cip, kontrolden çıkarak park halindeki ticari taksiye çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile taksi, seyir halinde olan başka bir otomobile çarparken, cip ise, savrularak park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi.

    Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç hasar gördü

    Kaza sırasında araçta bulunan ticari taksi sürücüsü Zafer K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı. İlk müdahalenin ardından yaralı taksi sürücüsü Zafer K., hastaneye kaldırıldı.

    Kazada hasar alan 5 araç ise, çekici yardımıyla kaldırıldı. Cip sürücüsü Koçyiğit ise, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

    Haberler>Gündem>Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç hasar gördü
    kaza
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