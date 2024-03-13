Bakırköy’deki feci kazada ölenler son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

13 Mart 2024 15:49 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:51

İstanbul Bakırköy'de pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada; tırın dorsesi aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine düşmüştü. Feci kazada, aynı aileden Recep Aytekin (45), eşi Sultan Aytekin (44), kızları Merve Aytekin (16) ve sürücünün annesi Güler Rukiye Aytekin (67) hayatını kaybetmişti.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Kazada hayata kaybeden aynı aileden 4 kişi için öğle namazının ardından Eyüpsultan Camii'nde cenaze tören düzenlendi. Cenaze törenine vefat edenlerin yakınları, genç kızın okul arkadaşlar katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze töreninde tabutun başından bir an olsun bile ayrılmayan Recep Aytekin ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı. Merve Aytekin'in okul arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Sultan Aytekin'in yeğeni ise tabuta kapanarak ağladı.

Feci kazada hayatını kaybeden sürücü Recep Aytekin ve kızı Merve Aytekin'den geri fotoğrafları kaldı.