Bakırköy’deki feci kazada ölenler son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
İstanbul Bakırköy'de tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı.
İstanbul Bakırköy'de pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada; tırın dorsesi aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine düşmüştü. Feci kazada, aynı aileden Recep Aytekin (45), eşi Sultan Aytekin (44), kızları Merve Aytekin (16) ve sürücünün annesi Güler Rukiye Aytekin (67) hayatını kaybetmişti.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Kazada hayata kaybeden aynı aileden 4 kişi için öğle namazının ardından Eyüpsultan Camii'nde cenaze tören düzenlendi. Cenaze törenine vefat edenlerin yakınları, genç kızın okul arkadaşlar katıldı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Cenaze töreninde tabutun başından bir an olsun bile ayrılmayan Recep Aytekin ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı. Merve Aytekin'in okul arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Sultan Aytekin'in yeğeni ise tabuta kapanarak ağladı.
Feci kazada hayatını kaybeden sürücü Recep Aytekin ve kızı Merve Aytekin'den geri fotoğrafları kaldı.