Baklavaya bezelye, zeytine paslı çivi, peynire nişasta… Uzmanından tüketicilere kritik uyarı: Cezalandırın!

12 Mart 2024 10:52 - Güncelleme : 12 Mart 2024 11:25

Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılardan biri olan baklava özellikle misafirliğe giderken sıkça tercih edilirdi. Fakat fiyatları o kadar arttı ki... Vatandaşlar baklava yiyemez hale geldi. Ucuz baklavalarda var ama içerisinde ne olduğunu duyanlar yememeyi tercih ediyor. Fıstıklı baklava diye aldığımız baklavaların içerisinde fıstıktan daha çok bezelye olduğunu hatta çok ucuz olanların içerisine sadece bezelye koyulduğunu biliyor muydunuz. İftar ve sahur sofralarında sıkça gördüğümüz zeytin ve peynirdeki hileler de duyanları bir hayli şaşırtıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşların sıkça tükettiği ürünlerdeki hileleri tgrthaber.com.tr'den Rumeysa Kaya'ya anlattı.

BAKLAVAYA BEZELYE, ZEYTİNE PASLI ÇİVİ, PEYNİRE NİŞASTA…

Baklavalarda uygulanan bezelye hilesine de değinen Ağaoğlu, “Tüketici nerede ucuz bulurum diye çabalarken her ucuz bulduğunuzda da aldanmamak lazım. Gıda ile karlara sahtekarları taklit ve tahsis yaparak örneğin baklavada fıstık yerine kurutulmuş bezelye kullanarak peynire nişasta katarak çeşitli hilelerle düşük kaliteli bir zeytine çivi koyup paslı çivilerle rengini kararttıklarını dahi duyuyoruz. O hilelerle tüketicinin hem sağlığını tehdit ederler hem de böylelikle fahiş ve haksız kazanç elde edebilirler. Tereyağı diye patates püresi satıyorlar. O nedenle tüketici sahtekarlıklara karşı dikkatli olmalı. Yüksek fiyatla ilgili Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ve ALO 175 Tüketici hattına 7/24 şikayet edebileceklerini tüketicilerimiz unutmasınlar. Gıdada hile şüphesine düştükleri ürünleri de ALO 174 gıda hattına 7/24 şikayet edebilir. Bu kadar kolay 3 numaraya dokunup şikayet etsinler” dedi.

“DEVLET GEREĞİNİ YAPAR”

Ağaoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

Bilinçli tüketici ALO gıda hattına hileli olduğunu düşündüğü gıda ürünün nerede satıldığını, markasını satış noktasını bildirirse devlet gereğini yapar. Vatandaşa bu şekilde hileyle fahiş fiyatla, hileli zararlı gıda satmak isteyenler cezalarıyla karşı karşıya kalırlar.

RAMAZAN AYININ OLMAZSA OLMAZI HURMA…

Ramazan ayında en çok tüketilen ürünlerden biri olan hurma fiyatları da bir hayli arttı. Ramazan ayından önce 50 liraya satılan ürün şimdilerde 150 - 200 liraya kadar yükseldi.

Ağaoğlu hurma fiyatlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nın denetçilerinin mutlaka denetimleri sıklaştırması gerekir. Zaten yapıyorlar. Aynı zamanda yerel böyle yönetimler belediyelerinde zabıtaları denetimlere katılıyorlar.

Şöyle bir tehlike de var, hurma fiyatları arttı. Vatandaş haklı olarak ucuza arıyor ama bayat hurmaları üzerine şeker şurubuyla parlatıp kaplayıp hileyle satanlar var. Yani çürümüş hurmayı şeker şurubuyla tatlandırıp görüntüsünde parlaklaştırarak. Vatandaşlarımız dikkatli olmalı…

Yapılan hileleri fark ettikleri takdirde veya şüphelendikleri zaman mutlaka ALO 174 hattına şikayetlerini iletmeliler. Böylelikle her noktada ülkemizin her yerinde milyonlarca tüketici, belki 100 binlerce rafta bulunan değişik ürünlere elini uzatıyor ama fahiş fiyatla hile ile ilgili bir şüpheye düştüğünde sessiz kalmasın, onu almayıp ayrılması kendisini kurtarır ama onu ihbar ettiği takdirde geride ki belki binlerce 10 binlerce tüketiciyi de kurtarmış olacaktır.