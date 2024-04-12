Balık tutmak isterken baraj gölüne düşüp kayboldu

12 Nisan 2024 00:03 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 00:03

Üsküdar'da bir garip olay: Denize atladı, gözden kayboldu... Nerede bu adam?

Üsküdar'da bir garip olay: Denize atladı, gözden kayboldu... Nerede bu adam?

Adana'nın Kozan ilçesindeki Kavşak Bendi Barajı Gölü'nde balık tutarken suya düşen 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken gözden kayboldu. Sarıtiken'in bulunması yetkililer çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle birlikte vakit geçirmek için gelen 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken, bugün Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Göktaş Baraj Gölü'nde balık tutarken nehir kenarında dengesini kaybetti ve suya düştü.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevredeki kişilerin fark etmesi üzerine durum jandarma ekiplerine iletildi. Olaya müdahale eden dalgıçlar, Sarıtiken için gölette arama çalışmalarına başladılar. Arama faaliyetleri bölgede devam etmektedir.