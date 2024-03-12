Balıkçı Kenan'dan Ekrem İmamoğlu‘na tepki: Arazimize çöktü

12 Mart 2024 15:12 - Güncelleme : 12 Mart 2024 15:20

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan ve 'Balıkçı Kenan' olarak bilinen Kenan Balcı, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin bulunduğu alanın Ekrem İmamoğlu tarafından gasp edildiğini öne sürdü.

"RUHSATLI YERİMİZİN RUHSATINI İPTAL ETTİ"

Tapusuna el konulduğunu ve Türkiye deniz canlıları müzesini yıktığını belirten Balcı, "Saymakla bitmiyor. Ben AK Parti sevdalısıyım. Bizden talepleri oldu. Yerine getirmediğimiz için bize yapmadığı kötülüğü bırakmıyor. 10 tane dava açmış. Birini kazanıyoruz, bir tane daha açıyor. Balıkçı Kenan yok ediyor. Ruhsatlı yerimizin ruhsatını iptal etti" dedi.

"İMAMOĞLU ZULÜM YAPIYOR"

Dükkanının çevresine "Ekrem İmamoğlu toprağımızdan elini çek", "Ekrem İmamoğlu zulüm yapıyor" yazılı pankartlar asan Kenan Balcı, yetkililerden yardım istedi.