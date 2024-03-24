Balıkçı teknesine dakikalarca eşlik eden yunus kamerada!

24 Mart 2024 11:57 - Güncelleme : 24 Mart 2024 12:00

Almanya'da 8.2 milyon euro'luk soygun yapan Yasemin'in babası ilk kez konuştu: Mutluyuz

Almanya'da 8.2 milyon euro'luk soygun yapan Yasemin'in babası ilk kez konuştu: Mutluyuz

Beylikdüzü Gürpınar sahil açıklarında meydana gelen olayda, balık tutmak için teknesiyle açılan bir vatandaş, yunus balığının kendisine eşlik ettiği fark etti.

Teknenin etrafında dönen yunus, vatandaş ile adeta oynamaya başladı. Vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen sevimli yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu. Yunusun o hallerini şaşkınlıkla izleyen adam, “İlk defa böylesine denk geliyorum. Resmen oyun oynuyor. Balığım olsa sana vereceğim” dedi.