21 Mart 2024 22:51 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:54
Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, şiddeti ve büyüklüğü hakkında detaylar haberimizde!
BALIKESİR'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, AFAD tarafından 4.0 büyüklüğünde depremin kaydedildiği açıklandı.
7.7 KM DERİNLİKTE
Deprem, yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Saat 22.20'de yaşanan depremin etkisiyle bölgede halk arasında kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer, depremin şiddeti ve etkileri konusunda detaylı bir inceleme başlattılar.
Kaynak: TGRT Haber