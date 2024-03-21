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21 Mart 2024 22:51 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:54

Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Balıkesir&#039;de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, şiddeti ve büyüklüğü hakkında detaylar haberimizde!

BALIKESİR'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, AFAD tarafından 4.0 büyüklüğünde depremin kaydedildiği açıklandı. 

Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

7.7 KM DERİNLİKTE

Deprem, yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Saat 22.20'de yaşanan depremin etkisiyle bölgede halk arasında kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer, depremin şiddeti ve etkileri konusunda detaylı bir inceleme başlattılar.

 

Kaynak: TGRT Haber
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