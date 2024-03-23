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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 20:35 - Güncelleme : 23 Mart 2024 20:48

Balıkesir'de deprem! Beşik gibi sallanıyor...

Vatandaşın telefonlarına gelen "Balıkesir'de deprem" bildirimleri paniğe sebep oldu. AFAD ve Kandilli depremle ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Balıkesir&#039;de deprem! Beşik gibi sallanıyor...

Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Dursunbey olan sarsıntı 20.17'de 5.0 km derinlikte 3,2 büyüklüğünde olarak kaydedildi. Depremle ilgili olumsuzluk kaydedilmese de peş peşe meydana gelen sarsıntılar tedirginlik oluşturdu.

AFAD ise sarsıntıyı 3.0 büyüklüğünde olarak kayıtlara geçirdi.

Balıkesir ilçesi son günlerde meydana gelen depremlerle peş peşe sallanıyor. Bir deprem daha son olarak Dursunbey ilçesinde meydana geldi. Balıkesir son 3 günde büyüklüğü 3 ila 4.1 büyüklüğü arası depremlerle tedirginlik yaşadı.

 

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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