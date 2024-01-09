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    • 09 Ocak 2024 16:55 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:00

    Antalya'da dehşet! Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Antalya’da 37 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evin balkonunda kanlar içerisinde ölü bulundu.

    Antalya&#039;da dehşet! Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu
    Antalya, Intihar

    Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 katlı apartmanın en üst katındaki yaşanan olayda, balkonda bir kişinin kanlar içerisinde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, isminin Salih Ç. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    VÜCUTTA BIÇAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

    Polis ekipleri yaptıkları incelemede, şahsın vücudunun farklı noktalarının yanı sıra boyun kısmında bıçak izleri tespit etti. Görgü tanıklarının sözlü ifadelerine de başvuran polis, Salih Ç.'nin kendini balkonda bıçakladığı beyanı sonrası intihar ihtimali üzerinde çalışma başlattı.

    Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Salih Ç.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Haberler>Gündem>Antalya'da dehşet! Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu
    antalyaintihar
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