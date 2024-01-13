Sızma girişiminde bulunan teröristlerin bombardımana tutulduğu anlar

13 Ocak 2024 14:53 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 15:17

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Pençe-Kilit bölgesindeki hain saldırıda 9 askerin şehit olmasının ardından terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada "Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.