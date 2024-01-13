13 Ocak 2024 14:53 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 15:17
Sızma girişiminde bulunan teröristlerin bombardımana tutulduğu anlar
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişiminin başarılı şekilde önlediğini ve dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Pençe-Kilit bölgesindeki hain saldırıda 9 askerin şehit olmasının ardından terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi.
9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada "Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.