Tgrt Haber
13 Ocak 2024 14:53 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 15:17

Sızma girişiminde bulunan teröristlerin bombardımana tutulduğu anlar

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişiminin başarılı şekilde önlediğini ve dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER
Msb, Terörist

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Pençe-Kilit bölgesindeki hain saldırıda 9 askerin şehit olmasının ardından terörle mücadele operasyonları devam ediyor. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada "Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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msbterörist
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