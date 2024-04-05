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05 Nisan 2024 17:57 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:57

Bartın'da kafede yangın paniği

Bartın'da bir binanın çatı katında bulunan kafede yangın çıktı. Olayda bir kafe çalışanı hafif şekilde yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bartın&#039;da kafede yangın paniği

Bartın Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında, saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kafeden yükselen dumanlar şehir merkezindeki bir çok noktadan görülürken, olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Elinden yaralandığı belirtilen bir kafe çalışanını dışarıya çıkaran ekipler, alev ve dumanlara rağmen kafede yaptığı arama çalışmalarında, içeride kimsenin bulunmadığını teyit etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yaralı kafe çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.Bartın'da kafede yangın paniği - 1. Resim

Yangının meydana geldiği bölgenin yakınlarında bulunan Bartın'ın yeni Belediye Başkanı Muhammed Rıza Yalçınkaya da olay yerine gelerek, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde gördü. Yalçınkaya, görevi teslim aldığı ilk günde meydana gelen olay nedeniyle zabıta ekiplerini bizzat uyararak, güvenlik tedbirleri aldırdı.Bartın'da kafede yangın paniği - 2. Resim

Yalçınkaya, zabıta ekiplerinden caddeden geçen insanların zarar görmemesi ve itfaiye ekiplerinin rahat çalışması için yolun kapatılmasını istedi. Zabıta ekipleri de güvenlik şeridi çekerek, kısa bir süreliğine yolu vatandaşların geçişine kapattı. Kafenin Ramazan ayı nedeniyle gündüzleri kapalı olduğu ve iftar vakti açıldığı belirtilirken, iftar hazırlığı nedeniyle çalışanın kafeye geldiği ve bu esnada yangının çıktığı öğrenildi.

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Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin sebebinin ise itfaiyenin hazırlayacağı rapor ile tespit edileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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