02 Nisan 2024 07:06 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 07:09
Başakşehir'de el bombalı saldırı! Dehşet saniye saniye görüntülendi
Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atarak kaçtı. Saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'ne plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile yanında ve karşısında bulunan tadilat halindeki iş yerlerinin önüne el bombası attı.
El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.
BOMBA İMHA EKİPLERİ ARAŞTIRMA YAPTI
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TEM Şube, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı.
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve patlama yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı