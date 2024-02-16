Başakşehir'de Eros için adalet: Site sakinleri eylemde

16 Şubat 2024 00:40 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 00:51

Başakşehir'de Eros adlı kedinin öldürüldüğü sitenin sakinleri eylem yaptı. Eylemciler, Eros'un sürekli oynadığı bahçedeki alana çiçek bırakarak masum canlının anısını yaşattılar. Hayvan Hakları Platformu üyesi ve site sakini Büşra Öztürk, "Öncelikle tüm sokak hayvanları ve Eros için adalet istiyoruz." dedi.

EROS İÇİN ADALET

"Eros için adalet" sloganları atan gruptakiler, kedinin sürekli oynadığı bahçedeki alana çiçek bıraktı. Hayvan Hakları Platformu üyesi ve site sakini Büşra Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle tüm sokak hayvanları ve Eros için adalet istediklerini söyledi.

“SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ”

Öztürk, "Hepimizin amacı, sokak canlarımıza destek olup yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Tüm dünyada artık bu vahşete 'dur' demek istiyoruz. Savcılık itirazı zaten gerçekleştirdi. Platformumuzdan avukat Merve Hanım da gerekli itirazlarda bulundu. Gönüllüler ve site sakinleri olarak süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

Site sakinleri açıklamanın ardından dağıldı.