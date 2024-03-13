Başakşehir'de İETT otobüsünde dehşet! Şoförü kalp hizasından bıçakladı

13 Mart 2024 23:48 - Güncelleme : 13 Mart 2024 23:51

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde İETT otobüsünde şoföre bıçaklı saldırı yapıldı. Yol verme sebebiyle tartışma sonrası otomobil sürücüsü şoförü bıçaklayıp ağır yaraladı.

Akşam 21.30 sıralarında meydana gelen olayda 34 LD 0371 plakalı 79K hattı İETT otobüsü yolda ilerlerken, şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.‘yı kalp hizasından bıçakladı. Otobüsteki diğer yolcular dehşete düşerken şüpheli şahıs, aracına tekrar binerek kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, otobüsün içinde çalışma yaparken, polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.