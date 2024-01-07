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    • 07 Ocak 2024 00:06 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 00:26

    Başakşehir’de katliam gibi kaza: 3 ölü, 1 yaralı

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Başakşehir’de kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

    Başakşehir’de katliam gibi kaza: 3 ölü, 1 yaralı
    Başakşehir, Kaza

    Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana gelen feci kazada, Arnavutköy istikametine seyir halindeki 34 UB 7161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle araç karşı şeride geçerek 34 HRZ 561 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından bariyere vurarak duran 34 UB 7161 plakalı otomobil hurdaya döndü.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşları bulundukları yerden çıkardı.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammed Bülbül ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Sudenaz Bülbül'ün ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Kaza yapan araçlar çekici yardımı olay yerinden kaldırılırken, görevliler tarafından temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.
    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

    Haberler>Gündem>Başakşehir’de katliam gibi kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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    başakşehirkaza
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