Başkan seçildi, makam kapısını kendi elleriyle söktü

04 Nisan 2024 10:09 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:17

31 Mart yerel seçimlerinde milyonlarca seçmen sadık başına giderek 5 yıl boyunca hizmet edecek yerel yöneticilerini seçti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde ise başkanlığa Şükrü Deviren seçildi. Deviren'in ilk işi eline matkap alıp makam kapısını sökmek oldu.

Deviren, “Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak” dedi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTMAYA GELDİK"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Herkesin "Gemlik Belediye Başkanlığı" dediği ama bizim "Gemlik Hizmetkarlığı" dediğimiz bu yolculuğa başlarken şunu söyledik. Biz şeffaf, halkçı, hesap verebilir ve ilkeli bir belediyecilik anlayışıyla göreve başlayacağız. İlk sözümüzü tuttuk Milli Eğitime Müdürlüğümüze uğradık. Yine çiçek istemedik, bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak vatandaşlarımıza erzak verilmesi konusunda vatandaşlarımızdan bu talepte bulunuyoruz. Çünkü halk markette rafların boşaldığını gördük. Bu çok kıymetli ve önemliydi. Bugün üçüncü sözümüzü tutuyoruz. Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak. Buradaki arkadaşlarımızdan izin alıp içeriye girebilecek ve sözümüzü tutmaya geldik” dedi.

Konuşmasının ardından iş güvenliğinin önemine de vurgu yapan Deviren, makam kapısını kendi elleriyle söktü.



